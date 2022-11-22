Подведены итоги конкурса «Самая мобильная деревня - 2022». Победители получат комплекты для...

Подведены итоги конкурса «Самая мобильная деревня - 2022».Победители получат комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Администрации сельских поселений совместно с жителями сами определят общественное место для установки оборудования. Это может быть библиотека, сельский клуб, дом культуры и даже остановка общественного транспорта.В 2021 году из 200 заявок победившими признаны село Второво, село Гатиха, деревня Макариха Камешковского района и село Старинки Александровского района. В нынешнем участвовало уже 453 населённых пункта.В этом году победителями стали:в категории «Крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч человек)» - поселок Мелехово Ковровского района;в категории «Большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек)» - село Ковардицы Муромского района;в категории «Средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек)» - деревня Вески Александровского района;в категории «Малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек)» - деревня Марино Александровского района.Фото https: //www.pxfuel.com