Они дают 42% от всей продукции.

Во Владимирской области 10 наиболее крупных сельхозпредприятий производят 42% молока. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В лидерах: АО «Шихобалово», ЗАО «им. Ленина», ООО «Рождество», АО ПЗ «Илькино», СПК «Дмитриевы горы», СПК «Гавриловское», ЗАО «Невский», ЗАО «Суворовское», АО «им. Лакина», АО «Леднево».«Выпуск сырого молока в регионе почти вдвое превышает потребление. Мы на 6-ом месте в ЦФО по объёмам производства и на 2-ом месте по продуктивности стада», - уточнил госслужащий.Рекорд надоя – 1200 тонн в день. Добавим, что большая часть продукции уходит на экспорт в другие субъекты.