В Селивановском районе похитили древесину, деньги от продажи которой должны были пойти на поддержку...

В Селивановском районе похитили древесину, деньги от продажи которой должны были пойти на поддержку мобилизованных из Владимирской области.- Такой лес: 100-летний, 90-летний. Такой вот, приблизительно. Не тоньше этого.Шестиметровые сосновые брёвна. Лес без особых изъянов. Древесину высокого качества селивановский производитель заготавливал специально - деньги, вырученные от продажи, должны были пойти на закупку обмундирования для мобилизованных из Владимирской области.Владимир Кульков, заместитель директора ООО "Колпь":- Я вот считаю, так вообще должно быть: накопили сумму, купили современный танк, например, Т-90. Вот это действительно вклад будет. Для нашей армии и для солдатиков.Задуманному сбыться не удалось. 31-го октября брёвна были на лесосеке, а 1-го ноября - уже нет.Максим Калашников:- Больше 60-ти кубов отборного леса вывезли злоумышленники всего за одну ночь. Причем гнилые и кривые бревна не брали, отбрасывали в сторону. Такая древесина годится разве что на поддоны.Замдиректора компании "Колпь" Владимир Кульков говорит, что раньше краж никогда не было. По факту хищения сразу написали заявление в полицию. По словам предпринимателя, правоохранители начали работу и даже нашли свидетелей, которые видели машины похитителей.Владимир Кульков, заместитель директора ООО "Колпь":- Надо смотреть именно то время - ночь и утро, откуда могла выехать эта фура. И всё, я думаю, что найти не очень трудно. Было бы желание. Я решил сам поучаствовать, мне сказали, чтобы я больше своей самостоятельностью не занимался. Они сами разберутся.В областной полиции "Вестям" сообщили: возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сумма ущерба - 350 тысяч рублей. Всего же селивановское предприятие на помощь мобилизованным готово выделить 1 миллион рублей. Со слов замдиректора, военным уже передали тепловизор, купленный за 200 тысяч. Также компания помогает вынужденным переселенцам. С начала года размещенным в районе беженцам из Донбасса пожертвовали полмиллиона.Владимир Кульков, заместитель директора ООО "Колпь":- Если вы нормальные ещё люди, если у вас совесть есть, возьмите, реализуйте этот лес и эти деньги переведите нашим солдатам. Нам документ только пришлите, что вы его действительно, по почте, как угодно, чтобы вас не нашли, что вы действительно эти деньги отдали нашим воинам.Селивановцы готовы простить похитителей, если сумма похищенного будет направлена туда, куда и предназначалась.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”