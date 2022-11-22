Петушинский райсуд признал виновным бывшего следователя следственного отдела ОМВД России по...

Петушинский райсуд признал виновным бывшего следователя следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району в фальсификации доказательств по уголовному делу.Приговором суда установлено, что следователь в ходе расследования в отношении одного и того же лица изготовил ряд поддельных постановлений о проведении следственных действий, протоколов проведения следственных действий. Данные процессуальные документы фигурант собственноручно подписал от имени участников следственных действий и в качестве следователя.Кроме этого он осуществил частичную замену протоколов допроса свидетелей, убедил обвиняемого и его защитника подписать протоколы проведения следственных действий, которые фактически не были проведены.21 ноября суд признал следователя виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с расследованием уголовных дел в государственных правоохранительных органах Российской Федерации на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos