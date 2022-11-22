Прокуратура сегодня проверила несколько проблемных стройплощадок в Судогодском районе. В рейд по...

Прокуратура сегодня проверила несколько проблемных стройплощадок в Судогодском районе. В рейд по недостроям отправился и наш корреспондент Александр Сыпченко.Жители села Ликино Судогодского района с нетерпением ждут окончания строительства нового ФАПа. Старый размещается в здании бывшего колхозного амбара, который переоборудовали под медицинские нужды более 20 лет назад. Селу ФАП жизненно необходим, говорят люди.Игорь Босоногов, житель с. Ликино:- Раньше было много скорых, а сейчас одна на весь район, и вот если б не было ФАПа, а так таблетки какие-то, все есть, можно заказать, прийти и она проверит давление и так далее.Новый фельдшерско-акушерский пункт ждет и фельдшер Любовь Моисеева. За день она принимает до 30 пациентов. Уверена - её будущее место работы должно отвечать всем медицинским требованиям. Ну, а здание старого медпункта будет демонтировано.Любовь Моисеева, фельдшер:- Здание уже старое, холодное, оборудование у нас все отвечает современным требованиям, а вот само здание, конечно, очень изветшало.Контракт на строительство ФАПа с фирмой "НАНО-СИСТЕМЫ" был заключен в середине сентября текущего года, цена составила около 4 с половиной миллионов рублей. Но заказчик, Судогодская ЦРБ, не передал площадку под монтаж в отведенные 3 дня, и сроки начала строительства сдвинулись. Прокуратура Судогодского района взяла строительство ФАПа в Ликино на контроль.Илья Арапов, старший помощник прокурора Судогодского района:- В настоящее время земельный участок передан, как видим, работы осуществляются, срок окончания работ в настоящее время не истек, вместе с тем прокуратурой внесено предостережение как заказчику, так и подрядчику.Кстати, подрядчик ранее тоже попадал в поле зрения надзорного органа. Прокуратура вынесла представление компании за серьезные нарушения при возведении модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Суходол. По словам заместителя директора областного департамента здравоохранения Александра Жесткова, ситуация находится под контролем. Быстро возводимый ФАП будет полностью готов уже на следующей неделе. Ну, а нарушение условий контракта вызвано обычной бюрократической ошибкой.Александр Жестков, заместитель директора Департамента здравоохранения Владимирской области:- Наша Судогодская ЦРБ задержала уведомление о предоставлении участка, то есть они письмо вовремя не отправили, с этим и связано, в контракте написано, что должны предоставить в течение 3 дней, фактически они могли это сделать.А это поселок имени Воровского в Судогодском районе. Здесь ситуация намного печальнее. На стройплощадке современного хоккейного корта ценой в пятьдесят миллионов рублей ничего не происходит, хотя объект должен быть сдан в декабре. Впрочем, прораб уверяет, рабочие трудятся не покладая рук и делают все возможное, чтобы собрать хоккейную коробку вовремя.Александр, прораб:- Работа идет, но сейчас вот притормозилась, потому что сейчас с песком решается по оплате, довозка песка, потому что который был, мы его израсходовали, и бетон.За ходом строительных работ теперь будет наблюдать и прокуратура. Меры реагирования, чтобы ускорить темпы строительства, уже приняты.Илья Арапов, старший помощник прокурора Судогодского района:- Установлена несвоевременность выполнения мероприятий по строительству, в связи с чем заказчику и подрядчику прокуратурой внесены меры реагирования. Такие как предупреждение о недопущении нарушения законодательства.Возродятся ли славные хоккейные традиции в поселки имени Воровского - покажет время. Контрольный срок исполнения контракта - 10 декабря текущего года. Именно к этому времени сваи, запорошенные снегом, должны превратиться в новую ледовую арену.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”