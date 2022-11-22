В 33-м регионе стартовал новый общественно-образовательный проект «Школа коммуникаций». Инициатива...

В 33-м регионе стартовал новый общественно-образовательный проект «Школа коммуникаций».Инициатива нацелена на добровольцев, желающих развить навыки общения, улучшить речевые качества, научиться межличностному взаимодействию и выстраиванию партнёрских отношений. В форме игры ребята тренируются задавать верные вопросы, правильно излагать мысли, учатся искусству манипуляций и разрешения споров. Тренинги в рамках Школы коммуникаций пройдут на площадках Ковровского, Гороховецкого, Суздальского, Меленковского и Киржачского районов.