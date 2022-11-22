Специалиста в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок сократили. Она...

Специалиста в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок сократили. Она согласилась на одну из вакансий на том же предприятии. Но работодатель дал ей немотивированный отказ.Суд признал, что работодатель имел возможность перевести ее, но в нарушение Трудового кодекса, незаконно расторг трудовой договор. Суд постановил восстановить заявительницу в должности, взыскать в ее пользу заработную плату за время вынужденного прогула в сумме свыше 55 тысяч рублей и денежную компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов ЗАТО г. Радужный. Пристав ознакомил руководителя предприятия со сроками добровольного исполнения и мерами принудительного характера. И предупредил должника об ответственности за уклонение от выплаты задолженности.В итоге, работодатель полностью выполнил постановление суда.Фото https://www.pxfuel.com