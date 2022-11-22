Подарить новогоднее чудо нуждающимся призывает муромский отряд волонтеров Рука помощи. Дан...

Подарить "новогоднее чудо" нуждающимся призывает муромский отряд волонтеров "Рука помощи". Дан старт их ежегодной акции.Подарки собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, с ограниченными возможностями, малышам из неполных семей. Передавать подарки можно по четвергам и воскресеньям с 11 до 13:00 по адресу: Ленина, 55А - это здание "ЗАГСа". Поздравить детей можно и адресно. Все вопросы по телефону. Номер: 8-904-256-95-26.