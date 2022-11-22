Стоимость колебалась от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.

В Суздале сувенирная фабрика выпустила партию матрёшек с символами СВО - «Z» и «V». Их назвали Zоя и Vаля.По словам производителей, продукция пользуются большим спросом. Пока их сделали всего 50 штук. Игрушки пятиместные и трёхместные. Высота - от 10 до 18 сантиметров. На создание каждой уходит около дня.Они уже распроданы через фирменный магазин предприятия. Стоимость колебалась от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Сейчас от ограниченной серии осталось всего несколько штук. На фабрике не исключают, что вскоре выпустят вторую партию игрушек.Добавим, что на предприятии работает 10 мастеров: художники, токари и лакировщики. Кроме матрёшек суздальские умельцы делают деревянную посуду, предметы утвари и ёлочные украшения.