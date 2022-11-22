В полицию обратилась продавец, которая рассказала, как одна из покупательниц выбрала товар и отдала...

В полицию обратилась продавец, которая рассказала, как одна из покупательниц выбрала товар и отдала пятитысячную купюру. Но получив сдачу 4 тысячи рублей, отвлекла продавца, отказалась от покупки и ушла, получив обратно свои 5 000 рублей.Такси с подозреваемой остановили сотрудники ГИБДД в Собинском районе. 55-летняя жительница Московской области созналась, она уже была судима за аналогичное преступление, пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, идет проверка на причастность подозреваемой к другим преступлениям.Фото https: //www.pxfuel.com