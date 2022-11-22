В Ясеневе создали еще один рекреационный центр.

В Ясеневе создали еще один рекреационный центр.Этим летом в Ясеневе реализовали проект "". Теперь парковая зона, можно сказать, начинается непосредственно возле станций метро "Битцевский парк" и "Новоясеневская". При этом она не затрагивает особо охраняемую территорию Битцевского леса.Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что на месте гаражей возле "Новоясеневской" появилась зона для отдыха, занятий спортом и игр. Теперь здесь есть универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты, столы для пинг-понга, три площадки с тренажерами для разных групп мышц.На этой территории также появилась зона со спортивным воркаут-комплексом со скамьей для пресса, лестницей, турниками, брусьями и канатом. оборудовали детскую площадку с двухуровневой игровой башней с горкой, лазательным комплексом в виде паука, канатной каруселью и пружинными качалками.По словам Мельникова, недалеко от станции метро теперь есть павильоны проката, туалет и небольшое кафе, где можно отдохнуть всей семьей. Там же создали небольшую парковку.Рядом также находится парк 30-летия района Ясенево. Его связали с новой зоной отдыха дорожками, так получилось создать единое прогулочное пространство. Возле того парка (со стороны Литовского бульвара) создали еще одну парковку на 170 машиномест.А около станции метро "Битцевский парк" привели в порядок площадь и дорожки. Их замостили плиткой. Там же заменили скамейки и урны, создали зоны отдыха с перголами и лавочками. А еще – обновили детскую площадку. На ней установили деревянное оборудование в экостиле."Все эти три территории соединены между собой, а также с Ясеневской аллеей велодорожкой и прогулочными маршрутами. В свою очередь, аллея связывает “Парадный вход в лес” с локальным рекреационным центром “Зеленый бульвар”, устройство которого завершается", – отметил Сергей Мельников.ввв