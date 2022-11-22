Юлия Меньшова рассказала о состоянии своей матери Веры Алентовой.

Юлия Меньшова рассказала о состоянии своей матери Веры Алентовой.80-летняя Вера Алентовапрославилась на весь СССР, когда в 1979 году на экраны вышел фильм "Москваслезам не верит". Автором стал супруг актрисы — режиссер Владимир Меньшов.В жизни Вера Валентиновна прожила совсем другую жизнь, нежели ее героиняКатерина. Счастливые супруги прожили вместе больше 60 лет, несмотря на всетрудности и разногласия.В 2021 годулюбимого мужа не стало, режиссер скончался от последствий коронавируса. Суходом Владимира Меньшова состояние здоровья пожилой актрисы стало хуже. Поклонникизаметили, что отощавшей до предела Вере Алентовой уже тяжело посещатьмероприятия. Скорее всего, ей уже и не очень хочется выходить из дома без вескогоповода. Недавно ее видели на вручении премии за спектакль "Мадам Рубинштейн".Интересно, что Вера Валентиновна не стала снимать обручальное кольцо.Недавно, в СМИпоявилась информация, что состояние здоровья актрисы ухудшается.связался с дочерью Веры Алентовой Юлией Меньшовой, чтобы узнать все детали."Все хорошо,спасибо, больше ничего комментировать не буду", — так Меньшова поставилаточку в домыслах о жизни Веры Алентовой.