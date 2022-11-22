Новый глава Владимира оценил качество уборки городских дорог на 4 балла. Об этом сообщает городская администрация. По заявлениям мэрии, уже в 7 утра Дмитрий Наумов проверял состояние

Новый глава Владимира оценил качество уборки городских дорог на 4 балла. Об этом сообщает городская администрация. По заявлениям мэрии, уже в 7 утра Дмитрий Наумов проверял состояние автодорог Владимира. Правда тут нам придется поверить что называется на слово – СМИ для освещения этого рейда приглашены не были. Из пресс-релиза городской администрации С 7.00 Дмитрий Наумов