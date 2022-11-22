Юлия Высоцкая не постеснялась быть собой даже на публике.

Юлия Высоцкая не постеснялась быть собой даже на публике.Телеведущая извездный кулинар Юлия Высоцкая в следующем году отмечает юбилей — ей будет 50лет. Половину своих лет женщина прожила в браке с режиссером АндреемКончаловским, вместе с которым пережила и счастье, и горе, и испытаниевременем.Сейчас супругарежиссера проводит время в теплых странах. Поклонники предположили, что это можетбыть Дубай — место встречи всех звезд из нашей страны. Оттуда же Юлия Высоцкаяопубликовала и откровенную фотографию в купальнике, которая вызвала оторопь. Поклонники посчитали, что вывалившая дряблую грудь артистка забыла все основы морали и правила поведения."Ну и зачемэто выставлять напоказ?", "В таком возрасте уже нужно прикрываться",— пишут недовольные подписчики. Кстати, разговорам о возрасте в комментарияхуделили особое внимание.Многие сравнили Юлиюсо взрослым мужчиной — 85-летним Андреем Кончаловским. Особовнимательные подписчики даже написали, что за годы брака пара стала оченьпохожа. Однако, все-таки нашлись те, кто поддержал женщину в ее стремлении бытьсвободной от стандартов красоты."Всемзлопыхателям. Взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвалабурю негодования", — написал поклонник Юлии Высоцкой.