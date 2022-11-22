В частности, чиновница сказала горожанам: «Или вы только здесь погавкаете, простите?».

В Суздальском районе Владимирской области председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству Светлана Фомина получила выговор после скандального диалога с жителями. Видеозапись разговора опубликована в соцсетях в начале ноября. В частности, чиновница сказала горожанам: «Или вы только здесь погавкаете, простите?».Инцидент произошел во время публичных слушаний по вопросу утверждения нового Генерального плана Боголюбовского сельского поселения. Жители посёлка Сокол выступили против открытия кладбища напротив жилых домов. В ответ люди услышали крайне нелицеприятную фразу.Ситуацию прокомментировал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев:«Провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Считаем высказывание Светланы Фоминой недопустимым. На неё наложено строгое взыскание – выговор. Уверен, что какой бы сложной не была обстановка, представитель власти должен сдерживать свои эмоции».