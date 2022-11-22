В частности, чиновница сказала горожанам: «Или вы только здесь погавкаете, простите?».
В Суздальском районе Владимирской области председатель комитета по управлению имуществом и землеустройству Светлана Фомина получила выговор после скандального диалога с жителями. Видеозапись разговора опубликована в соцсетях в начале ноября. В частности, чиновница сказала горожанам: «Или вы только здесь погавкаете, простите?».
Инцидент произошел во время публичных слушаний по вопросу утверждения нового Генерального плана Боголюбовского сельского поселения. Жители посёлка Сокол выступили против открытия кладбища напротив жилых домов. В ответ люди услышали крайне нелицеприятную фразу.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев:
«Провели заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Считаем высказывание Светланы Фоминой недопустимым. На неё наложено строгое взыскание – выговор. Уверен, что какой бы сложной не была обстановка, представитель власти должен сдерживать свои эмоции».