0-летний молодой человек год назад получил через мессенджер предложение легкого заработка с...

0-летний молодой человек год назад получил через мессенджер предложение легкого заработка с получением 75 % от общей суммы.В результате, он мониторил объявления в Интернете используя виртуальные телефонные номера и под предлогом покупки выяснял данные банковских карт продавцов. Сведения передавались анонимному нанимателю, а с карт потерпевших исчезали деньги. За это кольчугинец успел получить чуть более 13 000 рублей и был задержан полицией, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Он признал вину и полностью возместил материальный ущерб. Уголовное дело передано в суд, виновному может грозить срок до пяти лет.Фото https: //www.pxfuel.com