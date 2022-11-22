На его месте власти планируют построить спортивную площадку для школы №7.

Жители Кольчугина создали петицию против сноса уникального «Терема с камином». На месте деревянного здания 1913 года постройки власти якобы планируют построить спортивную площадку для школы №7.Двухэтажный особняк построен по проекту автора памятников на Бородинском поле Алексея Верещагина. В городе это последний дом такой планировки. Клеймо на камине свидетельствует о том, что он отлит на заводе Франца Сан-Галли. Однако здание не внесено в реестр объектов культурного наследия, а следовательно, формальных запретов на снос нет.Сейчас оно находится на балансе мэрии. Ранее в доме располагались различные образовательные организации и чиновники. Недавно их переселили в другие здания. Местные активисты сразу же забили тревогу.Однако, глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов в разговоре с журналистами подчеркнул, что вопрос о сносе в ближайшее время не стоит. Пока власти планомерно освобождают аварийное здание.К слову, если оно не числится в реестре объектов культурного наследия, то, видимо, на исторический дом не наложено обременений, связанных с ремонтом. А значит, что при желании постройку можно отреставрировать.Добавим, что под петицией подписались уже почти 350 человек.