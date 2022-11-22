Жительница Гороховецкого района подала заявление в прокуратуру. Оказалось, что, имея множество...

Жительница Гороховецкого района подала заявление в прокуратуру. Оказалось, что, имея множество хронических заболеваний, женщина не получала льготные лекарства, на которые имела законное право. Ей пришлось приобретать необходимые препараты за свои средства.С результатами проверки прокуратура обратилась в суд, по решению которого льготницу должны обеспечить бесплатным лечением, а также вернуть потраченные на лекарства деньги.Фото: pxfuel.com/