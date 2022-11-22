18 ноября 2022 года Владимирский облсуд признал виновным 29-летнего зачинщика резни, в которой погибла беременная женщина. Мужчину осудили на 22 года колонии строгого режима, сообщили во

18 ноября 2022 года Владимирский облсуд признал виновным 29-летнего зачинщика резни, в которой погибла беременная женщина. Мужчину осудили на 22 года колонии строгого режима, сообщили во владимирском облсуде Суд установил, что 29-летний осужденный являлся помощником администратора коттеджного дома, в котором проживали рабочие-строители, «приезжающие на заработки из разных регионов России». 22 октября 2019 года осужденный в