Работы выполнены на 60%.

Работы выполнены на 60%.В начале сентября открылся участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Подземка стала доступнее еще для миллиона москвичей. Горожане получают не только новые станции, но и благоустроенные пространства вокруг них.Специалисты комплекса городского хозяйства благоустраивают территорию у конечной станции "салатовой" ветки – "Физтех". Работы планируется завершить в 2024 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.В районе расположения станции создадут комфортную среду для отдыха и занятий спортом, проложат удобные подходы и подъезды от ближайших жилых районов. Уже оборудован скейт-парк и проведено озеленение, отметил Бирюков.Работы идут на дублере Дмитровского шоссе, бульваре Академика Ландау, участках улицы Летчика Спирина и Челобитьевского шоссе. Проектом предусмотрено расширение существующих тротуаров и устройство новых.Общая площадь пешеходной зоны составила 51,3 тысячи квадратных метров. Воздушные провода спрятали в подземную канализацию, устроили систему водостока. Рядом со станцией установят 180 уличных торшеров и 50 энергоэффективных фонарей. Весной высадят 520 деревьев и кустарников.На пустыре у дублера Дмитровского шоссе появится общественное пространство со спортивными площадками. Также там установят теннисные столы.На проезжей части заменили 63 тысячи квадратных метров асфальта. Увеличено количество парковочных мест. Для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов, а существующие планируется перенести в связи с изменением маршрутов транспорта.В конце октября территорию у станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро. Там расширили пешеходную зону и организовали новые парковочные места. Территория стала удобнее для пешеходов и пассажиров наземного транспорта.После расширения тротуаров общая площадь пешеходной зоны превысила 10,2 тысячи квадратных метров. В кабельную канализацию протяженностью 14,5 километра убрали воздушные провода – это улучшило визуальный облик района.