20-летний студент получил 3 года колонии за вымогание денег у владимирцев на сумму более 1 миллиона...

20-летний студент получил 3 года колонии за вымогание денег у владимирцев на сумму более 1 миллиона рублейВ отношении 20-летнего студента Владимирского строительного колледжа вынесен приговор. Он обвиняется сразу в трех преступлениях, а именно в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размере.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, весной 2022 года, молодой человек договорился с неизвестным лицом подзаработать денег "мошенническим способом".Преступники действовали по единой схеме: неизвестный человек звонил на телефоны людям и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал им, что их родственники совершили ДТП. Под предлогом оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и избежания уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить деньги.Позже деньги передавались обвиняемому, который с неизвестным лицом переводил их на указанные счета, оставляя себе заранее оговоренный процент от суммы.Таким образом, за два дня – 18.04.2022 и 28.04.2022 у троих потерпевших было похищено более 1, 1 миллиона рублей.Виновному назначено 3 года колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com