Судогодский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя по факту грубого нарушения ПДД, в результате чего погибли 3 человека. Из пресс-релиза Судогодского райсуда области Как

Судогодский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя по факту грубого нарушения ПДД, в результате чего погибли 3 человека. Из пресс-релиза Судогодского райсуда области Как следует из приговора, в утреннее время 5 июля 2022 года на 45 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» подсудимый при движении на автомобиле со скоростью, превышающей установленное ограничение на данном участке, совершил