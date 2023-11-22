Власти Суздаля до конца 2023 года хотят установить современные общественные туалеты.

Власти Суздаля до конца 2023 года хотят установить современные общественные туалеты. За их поставку и монтаж горадминистрация готова заплатить 18 млн рублей. Информация о торгах появилась .Всего будет 4 автономных туалетных модуля, которые планируют разместить на улицах Покровской, Виноградова и в городском саду на Кремлёвской. В контракте указано, что каждый объект должен иметь отдельные кабины для мужчин, дам и граждан с ограниченными возможностями здоровья.В уличных туалетах будет всё необходимое оборудование, в том числе зеркала, раковины и крючки для одежды.