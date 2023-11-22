4 новых уличных туалетных модуля должны были закупить в Суздаль. Соответствующий контракт разместили на сайте госзакупок 15 ноября. Спустя неделю там же опубликовали приказ отмены закупки.

4 новых уличных туалетных модуля должны были закупить в Суздаль. Соответствующий контракт разместили на сайте госзакупок 15 ноября. Спустя неделю там же опубликовали приказ отмены закупки. По проекту в каждом из модулей должно было быть по три отделения: мужское, женское и для инвалидов. Четыре туалетных уличных установки собирались расположить в Городском саду на улице Кремлевской,