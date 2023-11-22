Всего книг 8. Их составляли органы ЗАГС Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии. Сведения о жизни и смерти местных жителей охватывают 1919-1924 годы. Об этом сообщили в пресс-службе

Всего книг 8. Их составляли органы ЗАГС Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии. Сведения о жизни и смерти местных жителей охватывают 1919-1924 годы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов ВО. Теперь книги перейдут на постоянное хранение в госархив региона. Ранее туда попала 41 актовая книга, составленная органами ЗАГС Гусь-Хрустального Владимирской губернии за