С нового года техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования смогут выполнять исключительно газораспределительные организации.

С нового года техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования смогут выполнять исключительно газораспределительные организации. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём е.Всем собственникам квартир в МКД необходимо до конца 2023 года заключить договор или публичную оферту с одной из 5 газораспределительных компаний 33-го региона. На текущий момент эту процедуру выполнили менее половины земляков. Лучшие показатели в Гороховецком, Киржачском, Селивановском, Собинском и Петушинском районах.Губернатор подчеркнул, что процесс отлажен, однако случаются сложности: «Тем не менее отдельные трудности возникают. В первую очередь в многоквартирных домах с непосредственной формой управления. Попросил муниципалитеты обойти такие дома и дать людям разъяснения».Кроме того, Александр Авдеев наказал 3 раза в год проверять дымовые и вентиляционные каналы в жилищах владимирцев.