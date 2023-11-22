Бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» отправлен за решетку за нанесенный предприятию...

Бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» отправлен за решетку за нанесенный предприятию ущерб в размере 74 миллиона рублей.Напомним, что уголовное дело было возбуждено следственным управлением УМВД области при координирующей роли прокуратуры региона. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Владимирской области.В результате, Ковровским горсудом вынесен он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. А именно, действуя вопреки законным интересам возглавляемой им организации, на протяжении 2020-2021 гг. неоднократно реализовывал различным коммерческим фирмам произведенную продукцию по ценам, ниже себестоимости.Этим госпредприятию причинен ущерб на сумму более 74 млн. рублей, уточнили в надзорном ведомстве.Виновному назначено 2 года 6 месяцев общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год.Также судом удовлетворён иск ГУП «Владимирское карьероуправление о взыскании с бывшего руководителя суммы причинённого ущерба.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com