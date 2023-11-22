Бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» отправлен за решетку за нанесенный предприятию...
Бывший директор ГУП «Владимирское карьероуправление» отправлен за решетку за нанесенный предприятию ущерб в размере 74 миллиона рублей.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено следственным управлением УМВД области при координирующей роли прокуратуры региона. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Владимирской области.
В результате, Ковровским горсудом вынесен он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. А именно, действуя вопреки законным интересам возглавляемой им организации, на протяжении 2020-2021 гг. неоднократно реализовывал различным коммерческим фирмам произведенную продукцию по ценам, ниже себестоимости.
Этим госпредприятию причинен ущерб на сумму более 74 млн. рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
Виновному назначено 2 года 6 месяцев общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год.
Также судом удовлетворён иск ГУП «Владимирское карьероуправление о взыскании с бывшего руководителя суммы причинённого ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
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