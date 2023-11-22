В повестке заседания шесть вопросов.

В повестке заседания шесть вопросов.Московская городская дума (МГД) в среду, 22 ноября, приступила к рассмотрению бюджета столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".Также парламентарии рассмотрят законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024-2026 годы, проект "О внесении изменений в закон города Москвы "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города" и другие вопросы.Ранее комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять бюджет на 2024-2026 годы.Накануне спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложение нескольких фракций столичного парламента рассмотреть бюджет на одном заседании. Длительное обсуждение проекта невыгодно москвичам, подчеркнул он.Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. 50% средств направят на социальную поддержку горожан.