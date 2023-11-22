Деревенские посиделки в Муроме закончились кражей кошелька и побегом В отношении 45-летнего...

Деревенские "посиделки" в Муроме закончились кражей кошелька и побегомВ отношении 45-летнего жителя Мурома завершено расследование уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в начале октября обвиняемый находился в компании знакомых в частном доме в одной из деревень района. В ходе распития спиртного, компания вышла ненадолго на улицу. Мужчина, оставшись один в комнате, увидел кошелек с деньгами в сумме 16 000 рублей и забрал себе. Он принадлежал 43-летней женщине. После чего, преступник быстро покинул дом.После поступившего в полицию сообщения от потерпевшей личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Мужчина дал признался в краже. Кошелек отдал полицейским. Деньги, по его словам, успел потратить.На период следствия в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com