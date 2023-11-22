Дети в загородной зоне Владимира остались без школьного автобуса. Школьников из микрорайона Лунево...

Дети в загородной зоне Владимира остались без школьного автобуса.Школьников из микрорайона Лунево и села Сельцо во Владимире оставили без школьного автобуса. Прокуратура направила очередное представление главе областного центра Дмитрию Наумову. Правоохранители требуют организовать подвоз к месту учебы детей, проживающих в Заклязьменской зоне.Речь идет о воспитанниках 46-ой школы Владимира, которые учатся во вторую смену и живут в 10-15-ти километрах от Коммунара. С октября они вынуждены добираться до школы и обратно на общественном транспорте, а от остановки до дома по вечерам вообще идти пешком. Всё из-за нехватки водителей школьного автобуса. В штате школы он, вероятно, остался один. И работает в первую смену. В прокуратуре Владимира заявляют: права учащихся должны быть восстановлены немедленно. Родители школьников переживают, что рано или поздно с детьми может случиться беда.Екатерина Антипина, жительница мкр. Лунево, мама учащегося 46 школы:- Эта дорога занимает у ребенка порядка 35-ти минут, вроде так, если подумать, расстояние не длинное, но только улица Журавлиха у нас асфальтированная, дальше идет щебеночное покрытие, там нет ни освещения, ни тротуаров, он пересекает два неогороженных оврага. Дорога - через поле лес.