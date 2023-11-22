Добровольцы и призывники из Владимирской области отправляются в войска. Еще 19 добровольцев из...

Добровольцы и призывники из Владимирской области отправляются в войска.Еще 19 добровольцев из Владимирской области, заключивших контракты с Минобороны, сегодня направились в учебные подразделения для подготовки к выполнению боевых задач в зоне СВО. Кроме того, во Владимире сегодня прошла торжественная отправка призывников на срочную службу. Новобранцы будут проходить службу на подшефных кораблях черноморского флота, в воздушно-космических войсках и в Муроме, в понтонно-мостовой бригаде. С подробностями Вера Куликова.Эти призывники - первые, кого отправляют служить в День Военной присяги. Новая памятная дата отмечается впервые в России. 20 новобранцев будут проходить службу на флоте.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Идут осознанно, сами. По большому счёту, выполняя свой воинский долг как мужчины, как граждане Российской федерации. Пожелать успехов ничего не бояться. У нас мужественные ребята, прошедшие специальный отбор., потому что Военно-морской флот подразумевает под собой высокие физические нагрузки.Новенькая форма ребятам удивительно идет. Черный цвет стройнит. Среди тех, кто сегодня надел ее впервые и Дмитрий Бою из Владимира. Рад, что сбылась его мечта - служить на Черном море.Дмитрий Бою, новобранец:- Своей неизвестностью, не изученностью, неожиданностью, ничего нельзя ждать от моря. Меня это туда и затягивает. Очень хочу туда. Очень хочется побывать на кораблях.Часть новобранцев отправятся в Космические войска в Астрахань, а кто-то из призывников будет служить в Муроме в понтонно-инженерном батальоне. Отправка в армию всегда торжественная церемония. В зале кроме родителей призывников и школьники, те, кто занимается в военно-патриотических клубах. С напутственными словами к завтрашним солдатам и матросам обратилась замминистра образования и молодежной политики области Елена Янина.Елена Янина, замминистра образования и молодежной политики Владимирской области:Очень рады, что мы можем сказать слова напутствия нашим ребятам-военнослужащим, поддержать их. Они очень волнуются. Им очень хочется , чтобы этот год прошел продуктивно, полезно, но в тоже время скорее, чтобы вернуться к своей трудовой деятельности, к тем профессиям, которые они получили здесь, а может кто-о наоборот примет решение и останется дальше.А вот так шквалом аплодисментов в минувшую пятницу провожали в армию Роберта Непогоду. Актер играет во Владимирском театре драмы всего второй сезон, но уже успел снискать любовь зрителей.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Он сыграл с коллегами спектакль судя по аплодисментам успешно! А 23 ноября Роберт призван служить в ряды Российской армии. Мы не сомневаемся, что служить он будет достойно и честно, а мы будем ждать благополучного возвращения в театр на родную сцену.Все новобранцы отправились в войсковые части. Служба в армии продлится 12 месяцев.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.