Бывший директор предприятия «Владимирское карьероуправление» Сергей Князев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он продавал песок и щебень по цене ниже

Бывший директор предприятия «Владимирское карьероуправление» Сергей Князев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он продавал песок и щебень по цене ниже себестоимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Основная деятельность предприятия – добыча и переработка известняка и щебня. Сергей творил злодеяния с 2020 по 2021 год. Будучи директором, он не один раз продавал различным коммерческим фирмам