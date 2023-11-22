Идеальный рыжий пес Сид рвется поиграть с новыми друзьями. Наша рубрика Хочу домой!. О питомцах,...

Идеальный рыжий пес Сид рвется поиграть с новыми друзьями.Наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые сейчас живут в приюте, но мечтают оказаться в любящей семье. Вдруг вы узнаете в них своего будущего питомца?Этого рыжего пёсика вместе с другими щенками волонтёры нашли на помойке в Петушках. Сид - умный и воспитанный. Ласковый, абсолютно ручной, говорят волонтёры. Подойдёт и как вторая собака - очень дружелюбный, активный, игривый. Ещё совсем малыш - ему не больше трёх месяцев, среднего размера, привит, от паразитов обработан. В общем, идеальный рыжий друг. Вся информация о лохматом счастье - по телефону ответственного волонтёра.(Телефон ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03)(Кадры: ВК Приют Дорога добра)