До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца. Важно успеть подготовиться. Улицы и главные площади города в мэрии обещают нарядить к началу декабря. Соборную площадь по традиции

До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца. Важно успеть подготовиться. Улицы и главные площади города в мэрии обещают нарядить к началу декабря. Соборную площадь по традиции украсит ель «Домашняя». Монтаж новогоднего дерева идет полным ходом. Игрушки сложены в ящиках и ждут своего появления. Уже через мгновение они окажутся на ели. Евгений Павлов, корреспондент 6