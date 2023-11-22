До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца. Важно успеть подготовиться. Улицы и главные площади города в мэрии обещают нарядить к началу декабря. Соборную площадь по традиции
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2023-kak-ukrashayut-vladimir-k-novomu-godu.html" target="_blank">Как украшают Владимир к Новому году</a> - До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца. Важно успеть подготовиться. Улицы и главные площади города в мэрии обещают нарядить к началу декабря. Соборную площадь по традиции
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2023-kak-ukrashayut-vladimir-k-novomu-godu.html]Как украшают Владимир к Новому году[/url] - До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца. Важно успеть подготовиться. Улицы и главные площади города в мэрии обещают нарядить к началу декабря. Соборную площадь по традиции