Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.
Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.
Власти российской столицы активно готовятся к
зимнему сезону. В городе уже включили
отопление. Тепло пришло как в жилые дома, так и на производственные
предприятия. Параллельно специалисты готовят к холодам цветники и фонтаны
Москвы.
Коммунальная техника Москвы также переведена на
зимний режим работы. Специалисты комплекса городского хозяйства провели
необходимые работы заранее. Весь парк столичной коммунальной техники прошел
диагностику, при необходимости машины ремонтировали и модернизировали.
Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его
словам, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будут
направлены тягачи для круглосуточного дежурства.
"В общей сложности в уборке города планируется
задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи
средств малой механизации", – отметил Петр Бирюков.
Примечательно, что регламентное техническое
обслуживание коммунальной техники провели еще летом. В частности, специалисты
заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также они
устранили неисправности в процессе ремонта, в том числе, капитального.
Кстати, большинство единиц столичного парка
коммунальной техники используется круглый год. Однако линейные снегопогрузчики,
автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки
применяют только зимой, поэтому их расконсервировали заранее.
Кроме того, до наступления холодов на поливомоечные
машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное
оборудование для уборки снега, а также распределители противогололедных
материалов.
Ранее "" рассказывали, как готовят к зиме
цветники и фонтаны Москвы. В частности, специалисты комплекса городского
хозяйства обрабатывают растения от болезней и вредителей, обрезают их и
удобряют почву.
Кроме того, они законсервировали светодинамический
фонтан в парке Царицыно. Над объектом установили воздушный купол, а металлоконструкции
и оборудование до весны закрыли деревянным каркасом. Также предстоят
диагностика и при необходимости ремонт деталей.