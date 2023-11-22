Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.

Техника заранее прошла диагностику и при необходимости – ремонт.Власти российской столицы активно готовятся кзимнему сезону. В городе уже включилиотопление. Тепло пришло как в жилые дома, так и на производственныепредприятия. Параллельно специалисты готовят к холодам цветники и фонтаныМосквы.Коммунальная техника Москвы также переведена назимний режим работы. Специалисты комплекса городского хозяйства провелинеобходимые работы заранее. Весь парк столичной коммунальной техники прошелдиагностику, при необходимости машины ремонтировали и модернизировали.Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы повопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По егословам, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будутнаправлены тягачи для круглосуточного дежурства."В общей сложности в уборке города планируетсязадействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячисредств малой механизации", – отметил Петр Бирюков.Примечательно, что регламентное техническоеобслуживание коммунальной техники провели еще летом. В частности, специалистызаменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также ониустранили неисправности в процессе ремонта, в том числе, капитального.Кстати, большинство единиц столичного паркакоммунальной техники используется круглый год. Однако линейные снегопогрузчики,автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установкиприменяют только зимой, поэтому их расконсервировали заранее.Кроме того, до наступления холодов на поливомоечныемашины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточноеоборудование для уборки снега, а также распределители противогололедныхматериалов.Ранее "" рассказывали, как готовят к зимецветники и фонтаны Москвы. В частности, специалисты комплекса городскогохозяйства обрабатывают растения от болезней и вредителей, обрезают их иудобряют почву.Кроме того, они законсервировали светодинамическийфонтан в парке Царицыно. Над объектом установили воздушный купол, а металлоконструкциии оборудование до весны закрыли деревянным каркасом. Также предстоятдиагностика и при необходимости ремонт деталей.