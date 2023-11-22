Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина во Владимирской области приведут в порядок под усиленным...

Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина во Владимирской области приведут в порядок под усиленным надзором контрольных органов.Реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина стала причиной для возбуждения уголовного дела. В мошенничестве подозревают подрядчика, который проводил работы. Что представляет собой "восстановленный" мемориал сегодня? И что уже сейчас предпринимают районные власти, чтобы исправить ситуацию? Расскажет Мария Платанюк.Жесть, а не гранит. Согласно проектно-технической документации, стела "Разорванная звезда" должна быть в камне, на деле подрядчик заменил его металлическими листами. И это лишь часть выявленных нарушений. Реконструкция мемориала на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серёгина обернулась уголовным делом о мошенничестве. Оно возбуждено по материалам прокурорской проверки.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- В 2017-ом году из областного бюджета администрации Киржачского района была выделена дотация в размере 20 миллионов рублей на выполнение работ по реконструкции данного мемориала. Контракт - на выполнение второго этапа работ заключен с фирмой- ООО "Наш дом" . Изначально сумма контракта составила 7 и 3 миллиона рублей, однако, в ходе выполнения работ она была увеличена ещё на миллион четыреста.В том, что часть работ проведена спустя рукава, а где-то- только "на бумаге", недавно убедились представители Народного Фронта Владимирской области.Юрий Колодин, координатор по работе со СМИ Народного фронта Владимирской области:- После посещения мемориала у нас появилось еще больше вопросов по его состоянию. И соответствует ли он своему проекту. Гранита "не досчиталась" не только звезда, но и ступени. Самолёт до сих пор - не на постаменте. Отсутствуют именные таблички. Стелы установлены, но только на 50 процентов. На них также должны располагаться портреты героев Отечественной авиации.Новосёлово- главная космическая точка на карте региона. И место памяти. Здесь, 27-ого марта 1968-ого потерпел крушение МИГ-15. С Юрием Гагариным и Владимиром Серёгиным на борту. Мемориал открыли спустя семь лет после авиакатастрофы. Черно-белые кадры хроники. Октябрь 75-го.На церемонии- сотни гостей, покорители неба, партийные чиновники, школьники. И в толпе- мать Юрия Гагарина- Анна Тимофеевна. Сегодня на месте гибели летчиков всё усеяно разбитой плиткой. На мемориале после реконструкции она "прижилась" плохо.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Часть предусмотренных сметой работ- на общую сумму около двухсот пятидесяти тысяч рублей - осталась невыполненной. Несмотря на это, оплата подрядчику произведена в полном объёме. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.Сумма в 250 тысяч рублей, выплаченная за "виртуальные" работы, может стать верхушкой айсберга. Как отмечают в прокуратуре Владимирской области, в ходе детальной проверки предстоит провести экспертизу всего "восстановленного" обелиска.Приведение мемориала Героям в надлежащее состояние- на контроле прокуратуры. Следователи "уже поднимают" всю документацию, начиная с 2017-ого года.Состояние гагаринского мемориала, увы, вопрос даже не вчерашнего дня. Известно, администрация Киржачского района еще несколько лет назад направляла иск в суд. С требованием привлечь подрядчика к ответственности. Но он почему-то был отозван. Восстановление мемориала Героев - "на повестке" уже для новой команды. О планах "Вестям" рассказала Елена Карпова. Сейчас она исполняет обязанности главы администрации Киржачского района.Елена Карпова, и.о. главы администрации Киржачского района:- Сейчас сделана проектно-сметная документация на восстановление трибуны. Мы постараемся данную работу проводить. Сейчас район взял на себя обязательства тот дом космонавтов, который сгорел, восстановить. Мы будем этим заниматься. Готовим проект, а потом будем решать вопрос с финансированием. Есть проблемы. И благотворительный фонд памяти, там, где у нас "Разорванная звезда", они будут устанавливать барельеф Гагарину и Серёгину.Задача- сделать новосёловский мемориал достойным памяти покорителей неба. Впереди- и благоустройство. К нему "подступятся" летом.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"