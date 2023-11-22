Очередной гуманитарный конвой Владимирской области завершил свою миссию в зоне СВО. Бойцам из...

Очередной гуманитарный конвой Владимирской области завершил свою миссию в зоне СВО.Бойцам из нашего региона доставлено больше 7 тонн груза. Это дополнительная помощь от предпринимателей и неравнодушных жителей. Слово- Марии Платанюк.Первое дыхание зимы- и на Донбассе. Свинцовые облака в зоне специальной военной операции изредка "пробивает" дождь, переходящий в снег.Позади- больше трех тысяч километров. Это Луганщина. Рейсы нашего конвоя- и дневные, и ночные. Главная задача- передать помощь из рук в руки. Адресаты- 13 подразделений на линии боевого соприкосновения. Те, где служат наши земляки. Артёмовское, Сватовское, Кременное и Краснолиманское направления.От строительных материалов и теплых вещей до беспилотников и антидроновых ружей. Список выверен по поручению губернатора Александра Авдеева. А возглавил конвой начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. Свыше семи тонн груза собрали предприниматели Владимирской области. И обычные жители. Тех, кто всем сердцем с защитниками. К примеру, новейшие системырадиоэлектронной борьбы, коптеры, тепловизоры, зимнее обмундирование предоставил Александр Шишаков. Благодарность ему и всем, кто помогает- от Булавы, Физрука и других бойцов из владимирского края.Позывной "Булава", боец :- Огромное вам спасибо! За вашу помощь, за ваше время, за ваше внимание. Все у нас на месте! Победа будет за нами!Позывной "Физрук":- Спасибо всей Владимирской области за доставленную гуманитарную помощь. Вся гуманитарная помощь будет доставлена каждому бойцу на передовой. И в тылу также. Победа будет за нами. Враг будет разгромлен.На передовую военнослужащим также привезли газеты. И областные, и "районки".Работа по поддержке владимирских военнослужащих не прекращается ни на минуту. Помогают бизнес-сообщество, волонтёры разного возраста: от самых юных до "серебряных".У российских защитников действительно надежный тыл.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии правительства Владимирской области.