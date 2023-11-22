Определены места размещения трёх новых монументов во Владимирской области. Михаил Сперанский...

Определены места размещения трёх новых монументов во Владимирской области.Михаил Сперанский займет место на посвященной ему улице города Владимира, Андрей Боголюбский украсит Спасский холм в историческом ядре областной столицы, а Юрия Долгорукого решено поставить в Суздале.До конца года комитет, в который входят архитекторы, историки и общественники определится с местом установки монумента солдатам владимирского пехотного полка, а в январе 2024-ого начнется сбор заявок от скульпторов на участие в конкурсе на лучший образ. Открыть все четыре памятника планируется в третьем квартале следующего года.