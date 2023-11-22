ПРЯМОЙ ЭФИР: На Радио России - Владимир расскажут все о соблюдении трудовых прав граждан. 24...

ПРЯМОЙ ЭФИР: На "Радио России - Владимир" расскажут все о соблюдении трудовых прав граждан.24 ноября в 7 часов 20 минут в программе юриста Ларисы Павловой "Ваше право. Актуально" на "Радио России - Владимир" начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Владимирской области Светлана Усоева расскажет, насколько вопросы соблюдения трудовых прав граждан актуальны для нашего региона. Как прокуратура реагирует на нарушения трудового законодательства.Телефон прямого эфира 35-31-33, код города 4922.