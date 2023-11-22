Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в ходе реконструкции мемориала на месте гибели Героев СССР Юрия Гагарина и Владимира Серегина.

Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в ходе реконструкции мемориала на месте гибели Героев СССР Юрия Гагарина и Владимира Серегина. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Предварительно установлено, что в 2017 году администрация Киржачского района получила на проведение работ 20 млн рублей из областной казны. Однако подрядная организация выполнила не все предусмотренные сметой работы. В частности, не до конца облицевала гранитом монумент, а также не сделала именные таблички на стелах. Несмотря на это, деньги фирме заплатили полностью.В настоящий момент продолжается выяснение всех обстоятельств дела, в том числе допрашиваются должностные лица. «В ходе расследования будут также дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц уполномоченных органов», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Владимирской области.