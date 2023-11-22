Смотрите Вести в 14.30: Реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась...
Смотрите "Вести" в 14.30: Реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась уголовным делом.
- Приехали.
Вместо гранита - жесть. Реконструкция киржачского мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась уголовным делом о мошенничестве.
- Ты в армии теперь.
Готовы к Бою в любую Непогоду. Владимирские новобранцы-срочники будут покорять космос, реки и моря.
- Воспитание машин.
Юные инженеры Кванториума "приручают" искусственный интеллект. Как они вдыхают жизнь в свои создания?