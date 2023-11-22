Смотрите Вести в 14.30: Реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась...

Смотрите "Вести" в 14.30: Реконструкция мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась уголовным делом.- Приехали.Вместо гранита - жесть. Реконструкция киржачского мемориала на месте гибели Юрия Гагарина обернулась уголовным делом о мошенничестве.- Ты в армии теперь.Готовы к Бою в любую Непогоду. Владимирские новобранцы-срочники будут покорять космос, реки и моря.- Воспитание машин.Юные инженеры Кванториума "приручают" искусственный интеллект. Как они вдыхают жизнь в свои создания?