День преподавателя высшей школы – один из самых молодых праздников нашей страны, который появился в 2021 году и был приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова – великого русского ученого,

День преподавателя высшей школы – один из самых молодых праздников нашей страны, который появился в 2021 году и был приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова – великого русского ученого, одного из основателей первого в стране университета. Свои знания и душу молодому поколению до сих пор отдают учёные и педагоги ВлГУ. Ольга Хохлова лично поздравила преподавателей