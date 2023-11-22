Спикер ЗС Владимирской области Ольга Хохлова поздравила ученых и педагогов ВлГУ С профессиональным...

Спикер ЗС Владимирской области Ольга Хохлова поздравила ученых и педагогов ВлГУС профессиональным праздником - Днем преподавателя высшей школы.Это один из самых молодых праздников в российском календаре. Он отмечается всего в третий раз в день рождения основателя первого в стране университета Михаила Ломоносова. Председатель Заксобрания вручила благодарственные письма сотрудникам опорного вуза, которые посвятили жизнь научно-исследовательской работе и воспитанию нового поколения инженеров, конструкторов, специалистов гуманитарного профиля, ценных кадров для экономики. ВлГУ готовит специлистов на 37 базовых кафедрах в крупнейших организациях и предприятиях региона.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Наверное, это действительно очень сложно совместить - находиться на краю науки и всё это передавать еще и молодому поколению. Надо сделать еще и так, чтобы наше подрастающее поколение не только овладевало знаниями, но и становились коллегами своих преподавателей, молодыми учеными. Это дар какой-то особый.