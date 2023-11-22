На 1 гектар пришлось 170 центнеров этого корнеплода. Итоги урожайного сезона опубликовали в пресс-службе Владимирстата. Данные относятся к 1 ноября этого года. Зерна всех категорий было

На 1 гектар пришлось 170 центнеров этого корнеплода. Итоги урожайного сезона опубликовали в пресс-службе Владимирстата. Данные относятся к 1 ноября этого года. Зерна всех категорий было намолочено 261 тысяч тонн. Это на 32% чем в прошлом году. Овощей собрали 62 тысячи тонн, что тоже больше, чем за аналогичный период 2022 года. На 10%. Ранее стало