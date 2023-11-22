В Александровской слободе обновили выездную экспозицию Барановские ситцы. Вчера, сегодня,...

В Александровской слободе обновили выездную экспозицию "Барановские ситцы. Вчера, сегодня, завтра".Своё название они получили по фамилии основателей и владельцев Троицко-Александровской мануфактуры - купцов БарАновых. Все экспонаты подлинные, по ним можно отследить историю всей текстильной империи. В первом зале представлены ситцы второй половины 19-го века - самые узнаваемые образцы, в том числе гордость музейной коллекции - "смородиновый лист". Эффектно смотрятся и народные костюмы разных губерний, которые полностью или фрагментарно собраны из барАновских ситцев. В следующем зале показана преемственность художественных традиций - представлены яркие образцы "советского текстиля". И авангардные работы современных художников, для которых "ализариновые ткани" стали источником вдохновения. Проект будет представлен в Ковровском историко-мемориальном музее до середины января.Анастасия Листопад, куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Александровская слобода":- Барановские ситцы имели феноменальную популярность в конце 19, начале 20 века. Их знали не только во всей России, их можно было встретить и в Азии, и в Европе, и даже в Америке. А в 1889 году барановские ситцы на всемирной выставке в Париже получили гран-при и официальное мировое признание. Конечно же, барановские ситцы это наше национальное наследие, наш бренд. И музей обладает одной из самых больших коллекций этих замечательных тканей.