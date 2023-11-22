“Made in China” в Александровском районе. Полиция с сотрудниками ОМОН провели рейд в цеху по производству новогодних украшений, сообщили в УМВД. В ходе рейда правоохранителям удалось

“Made in China” в Александровском районе. Полиция с сотрудниками ОМОН провели рейд в цеху по производству новогодних украшений, сообщили в УМВД. В ходе рейда правоохранителям удалось выявить 6 граждан Китайской Народной Республики, которые трудились операторами станков без соответствующих разрешений на работу. Пятеро из них въехали в Россию, указав в графе «цель въезда» – деловая. При