Отваливающаяся плитка, недоделанные стелы и самолет, который так и не поставили на пьедестал. Кто виноват в плачевном состоянии мемориала? Правоохранительные органы подозревают в

Отваливающаяся плитка, недоделанные стелы и самолет, который так и не поставили на пьедестал. Кто виноват в плачевном состоянии мемориала? Правоохранительные органы подозревают в мошенничестве подрядчика. Напомним, совсем недавно мы писали о том, что на разрушающийся мемориал обратили внимание активисты. В целом место выглядит довольно запущенным, так, словно его недоделали. Как сообщают общественники, им удалось связаться