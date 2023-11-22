В Киржаче подрядчика обвиняют в мошенничестве при реконструкции мемориала на месте гибели Юрия...

В Киржаче подрядчика обвиняют в мошенничестве при реконструкции мемориала на месте гибели Юрия ГагаринаСледственными органами по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере при реконструкции мемориала на месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и летчика-испытателя Серегина В.С.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2017 году администрацией области властям Киржачского района выделено 20 миллионов рублей, предназначенные на ремонт памятника."Мероприятия, предусмотренные вторым этапом реконструкции «Трибуна с памятниками, именные стеллы, входные стеллы», стоимость которых превысила 8,7 млн рублей, выполнялись ООО «Наш дом» в рамках муниципального контракта, заключённого с МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей». Работы окончены в декабре 2018 года, заказчиком произведена оплата выполненных работ в полном объёме, - рассказали в ведомстве.В ходе надзорных мероприятий установлено, что подрядной организацией часть работ, оплаченных заказчиком, выполнены с нарушениями: на стеллах отсутствуют именные таблички, «Разорванная звезда» не была облицована гранитом. Ее выполнили из металлических листов. Пол и ступени трибуны также не облицевали.На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Фото: музей-киржач.рф