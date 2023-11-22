В Муроме 14 спасателей МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар в жилом доме Накануне вечером,...

В Муроме 14 спасателей МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар в жилом домеНакануне вечером, 21 ноября в Муроме на улице Первомайской произошел крупный пожар в 4-х квартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительной площадь пожара составила 170 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской областиГлавное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: будьте осторожнее с огнем! В случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.