В приложении Госуслуги. Дом зарегистрировались более 16-ти тысяч жителей Владимирской области....

В приложении "Госуслуги. Дом" зарегистрировались более 16-ти тысяч жителей Владимирской области.Сервис позволяет собственникам жилья в многоквартирных домах решать практически все жилищно-коммунальные вопросы: оплачивать счета, передавать показания счетчиков, подавать заявки в организации и получать отчеты о проделанной работе.Как приложение работает во Владимирской области, обсудили на заседании комитета Заксобрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Лидеры по количеству скачиваний и регистрации в новом приложении - Радужный, Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный. На днях глава региона Александр Авдеев поручил усилить контроль за тем, чтобы в сервисе оперативно отражалась вся информация, необходимая пользователям. А службы - активнее реагировали на обращения, которые поступают через приложение и являются официальными. Эффективность сервиса депутаты Заксобрания планируют оценить в течение ближайших месяцев.Андрей Фатеев - председатель комитета по вопросам ЖКХ Законодательного собрания Владимирской области:- С моей точки зрения, как председателя комитета, я, в первую очередь, прям буквально сегодня, во-первых,сам установлю это приложение, всем буду советовать, и членам комитета, и всем своим знакомым,депутатам, потому что, повторюсь, снимается с данного приложения львиная доля вопросов, с которыми к нам обращаются наши жители.